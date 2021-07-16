المصدر: الإمارات اليوم

منصب

قال مسؤول إداري بارز في اتحاد لعبة جماعية، للمقربين منه، إنه يستعد لشغل منصب مهم في الاتحاد المعني، في حال موافقة مجلس الإدارة على ترشيحه.

عقد

طلب لاعب صاعد في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، من وكيل أعماله، الدخول في مفاوضات مباشرة مع ناديه، لفسخ العقد المبرم مع النادي، بعدما حصل على عرض أفضل من نادٍ منافس.

شرط

استغرب لاعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فرض إدارة ناديه شرطاً جزائياً في حال فسخ عقده، يفوق مجموع رواتبه طوال الموسم، ووصفه بأنه تعجيزي، لكنه قبل به، لشعوره بالأجواء الإيجابية في النادي.

أجنبي

طلب لاعب برازيلي يلعب في الدرجة الأولى لكرة القدم، توفير مترجم يساعده على فهم توجيهات المدرب العربي، أو البحث عن طريقة تساعده على ذلك، ومنها تطوير لغته الإنجليزية.

عقد

عقد لاعب محترف، يلعب لأحد أندية دبي، قرانه أخيراً، لكنه فضل عدم الإعلان عن ذلك، بحجة أنه يريد التركيز على موسمه المقبل.

«كوفيه»

تلقى لاعب في نادٍ محترف نصيحة من مدربه بضرورة التقليل من شرب القهوة، كونها تؤثر في جاهزيته البدنية، وأكد اللاعب أنه استجاب لذلك بصعوبة.

ظهير

أكد لاعب، في مركز الظهير الأيسر، أنه غير مستعجل للتعاقد مع ناديه الجديد، خصوصاً أن سوق الانتقالات يشكو شحّ اللاعبين في هذا المركز، مؤكداً جاهزيته لتمثيل أي نادٍ في دوري الخليج العربي يرغب في ضمه بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق.

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