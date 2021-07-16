منافسات الأسبوع الرابع لقفز الحواجز في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشهد ميادين قفز الحواجز في مركز الشارقة للفروسية، اليوم، منافسات الأسبوع الرابع، الذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق، ويقيم جميع منافساته في الصالات المغطاة. وتشمل المنافسات ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وتقام بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، أولى منافسات اليوم تبدأ في الثانية بعد الظهر، بشوط لمشاركة الفرسان المبتدئين، والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (105 ـ 110) سم، ويليه شوطان للمشاركة المفتوحة على حواجز (130) و(115 ـ 120) سم، ما يتيح فرصة المشاركة أمام جميع فئات الفرسان والفارسات، ومنافسات اليوم الثاني (السبت)، تبدأ بشوط من مرحلتين لفئات الأساس الثلاث (المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة)، على الارتفاع ذاته (105 ـ 110) سم، ويليه شوطان الأول من جولة مع تمايز للمشاركة المفتوحة على حواجز(135) سم، ثم شوط الختام بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم.

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