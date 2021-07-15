تأجيل الألعاب الخليجية حتى يناير 2022

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة في الكويت، لتقام بين 9 و19 يناير 2022 بدلاً من موعدها السابق في ديسمبر من العام الحالي.

وذكرت اللجنة في تعميم إلى الاتحادات المحلية أن القرار جاء "حرصاً من اللجنة الأولمبية الكويتية على استضافة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الوقت الذي يلائم ويناسب الدول المشاركة في الدورة كافة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".

وذكرت انه تم تحديد موعد الافتتاح ليكون عند الساعة 7:00 من مساء الأحد 9 يناير 2022، على أن يقام حفل الختام في 19 من الشهر ذاته بعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم. وكشفت اللجنة الأولمبية أن منافسات الألعاب الجماعية والرماية وكرة المضرب ستبدأ في 4 يناير أي قبل الافتتاح الرسمي للدورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news