تكرار إصابات ماجد حسن يؤرق الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي

المصدر: الإمارات اليوم

علمت "الإمارات اليوم" أن لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني ماجد حسن تأخرت عودته إلى الملاعب بداعي تكرار إصابته وعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات. ويشعر الجهاز الفني بالقلق من تأثير الإصابة على جاهزية ماجد حسن خلال فترة إعداد الفريق استعداداً للموسم المقبل، خصوصاً أنه غاب عن الفريق في الموسم عدة مباريات، ورغم مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولكن أثبتت الفحوصات تكرار إصابته خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد.

ويملك ماجد حسن مسيرة طويلة ومؤلمة مع الإصابات، إذ أن إصاباته دائماً ما تحتاج لوقت طويل للتعافي ما أثر على عطائه داخل أرضية الملعب، وحرم ناديه من خدماته إضافة لمنتخب الإمارات الذي غاب عنه كثيراً. وأصيب حسن في أبريل 2016 بقطع في الرباط الصليبي ليعود للمشاركة مع الفريق في الثاني من نوفمبر من العام نفسه.

وفي ديسمبر 2017 استبعده مدرب منتخب الإمارات السابق، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من قائمة منتخب الإمارات الذي يخوض معسكر إعداد داخلي استعداداً لخليجي 23 في الكويت. وقرر زاكيروني استبعاد ماجد حسن بسبب الإصابة، وعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به موسم 2016 - 2017 بشكل كامل، وحاجته إلى المزيد من الوقت، إذ إنه لم يشارك في المباريات مع نادي شباب الأهلي وقتها.

وفي نوفمبر 2018 أصيب حسن خلال لقاء دبا الفجيرة في الجولة الـ 19 من دوري الخليج العربي، الذي انتهى بفوز شباب الأهلي دبي 1-صفر، وبدأ رحلة العلاج ليعود مجدداً لممارسة كرة القدم. وتجددت إصابته في نهاية شهر أغسطس 2019 ما جعل مدرب منتخب الإمارات الهولندي مارفيك يستبعده من قائمته لمعسكر البحرين التحضيري لمباراة ماليزيا بسبب إصابته في منطقة الحوض، وتواصلت أزمته مع الإصابات بعدما سقط مصاباً مرة أخرى في مباراة كأس السوبر لموسم 2019-2020 أمام الشارقة.

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