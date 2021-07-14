دبا الحصن يتعاقد مع البرازيلي ماتيوس إدواردو

المصدر: محمد فاضل - دبا الحصن

أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع البرازيلي ماتيوس إدواردو، الملقب بـ«توتو»، بعقد لموسم واحد، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وتم الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النادي، أمس، وحضره الأمين العام للنادي سعيد الريامي، ومشرف الاحتراف والفريق الأول محمد الظهوري، ووكيل أعماله ومسؤولو النادي.

ويلعب البرازيلي الجديد في مركز المهاجم الصريح، وسبق له اللعب في العديد من الدوريات، وآخرها في الدوري الكويتي مع نادي الساحل، وسجل معه 11 هدفاً، أبرزها في مرمى كاظمة في الموسم الماضي. وقال إدواردو لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقدت مع دبا الحصن بهدف مواصلة تحقيق طموحاتي، وأهمها أن أكون مؤثراً ضمن الفريق الذي يتطلع للفوز ببطولة الهواة، والتأهل للعب في دوري الخليج العربي، وأتقدم بالشكر لإدارة النادي، لثقتها بإمكاناتي والتعاقد معي، وأرغب في تقديم صورة طيبة في أول تجربة لي بملاعب الإمارات».

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