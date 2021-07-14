«الآسيوي» يصادق على معايير ترخيص أندية الصالات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترأس الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية باتحاد الإمارات لكرة القدم حمد الجنيبي، الاجتماع الثاني لمجموعة عمل ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد أمس (عن بُعد)، بمشاركة داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والكوري الجنوبي بارك سيونغ كيون نائب رئيس مجموعة العمل، وبقية الأعضاء.

وصادق أعضاء مجموعة العمل على معايير ترخيص أندية كرة الصالات، والتي تركز على 24 معياراً أساسياً. وتمت الموافقة، ضمن الاستعداد لبطولة أندية آسيا 2024،

على تطبيق إطار زمني لهذه المعايير.

كما تم الاطلاع على تطورات نظام ترخيص الأندية على الصعيد الوطني، وطلبات الاستثناء المقدمة من الاتحادات الوطنية الأعضاء، ونتائج استبيان نوعية نظام ترخيص الأندية، والهيكل الإداري لهيئات ترخيص الأندية في الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتحليل الوضع القانوني والمعايير المالية لأندية كرة القدم في قارة آسيا.

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