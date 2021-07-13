العين يغادر إلى إسبانيا.. وريبروف يحدد الهدف من الموسم الجديد

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أكد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، أنه سيعمل خلال الوقت الحالي على تطوير الأداء، ومساعدة اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب خلال مباريات الموسم الجديد، في وقت غادرت فيه بعثة الفريق صباح أمس إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة، للدخول في معسكر مغلق يمتد حتى منتصف الشهر المقبل، تحضيراً للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله «الزعيم» للعودة إلى منصات التتويج مجدداً بعد غياب استمر ثلاثة مواسم.

وقال ريبروف في حديثه للموقع الرسمي قبل السفر إلى إسبانيا إنه يدرك حجم التحدي الكبير الذي ينتظرهم في الموسم الجديد. وأضاف: «أنا على معرفة جيدة بفريق نادي العين، أحد أكبر الأندية في المنطقة، منذ أن كنت أعمل مدرباً في السعودية، وسأعمل ما بوسعي لتحقيق أهداف الفريق التي تم تحديدها من مجلس الإدارة، لإرضاء طموحات جماهيره الكبيرة في الموسم الجديد».

وأعرب المدرب عن أمله في أن يكون على قدر التطلعات الكبيرة للجماهير العيناوية في الموسم المقبل، بعد مردود الفريق في الموسم الماضي، وقال: «في المنطقة الخليجية، تتوقع الجماهير الأفضل دائماً من المدرب في إدارة منظومة الفريق، والأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو العمل على تطوير الأداء، ومساعدة اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب، وإظهار أفضل ما لديهم».

وأكمل: «مطالبون بمضاعفة الجهود، لأن سقف الطموحات دائماً ما يكون مرتفعاً لدى جماهير الأندية الكبيرة، وعازمون على تقديم الأداء القوي الذي يقودنا إلى تحقيق النتائج الإيجابية، على عكس الموسم الماضي، وعلينا أن نعمل معاً بقوة من أجل تحقيق أفضل النتائج، ولن نبحث عن أي مبررات». وغادرت بعثة الفريق، برئاسة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم الجنيبي، صباح أمس، وكان الفريق أجرى حصة تدريبية، أول من أمس، في استاد خليفة بن زايد، شهد الظهور الأول للأرجنتيني، كريستيان جوانكا، المنتقل حديثاً من صفوف الشباب السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولم يحسم الفريق ملف التعاقدات حتى الآن، إذ لايزال الملف مفتوحاً في انتظار حسم مصير الأنغولي ويلسون ادورادو، المرتبط بعقد مع «الزعيم» حتى الموسم المقبل، إلى جانب التعاقد مع لاعب أجنبي آخر في خانة الياباني تسوكاسا شيوتاني، في وقت لم يكشف مصير التعاقد مع حارس الوصل، سلطان المنذري، ومدافع بني ياس حسن المحرمي.

سيرجي ريبروف:

• «علينا أن نعمل معاً بقوة من أجل تحقيق أفضل النتائج ولن نبحث عن أي مبررات».

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