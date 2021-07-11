الجزيرة يقيد العاجي كوليبالي في فئة المقيمين

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب العاجي مامادو كوليبالي وقيده في قائمة "فخر أبوظبي" للموسم المقبل في فئة المقيمين وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت: "الجزيرة يتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط العاجي مامادو كوليبالي ويقيده ضمن فئة المقيمين بعقد يمتد إلى حتى 2024".

ويعد "فخر أبوظبي" من أبرز أندية دوري الخليج العربي في التعاقدات مع اللاعبين في فئة المقيمين، إذ تألق مع الفريق في الموسم الماضي كل من المغربي محمد ربيع والمالي عمر تراوري والبرازيلي برونو دي أوليفيرا وشاركوا مع الجزيرة في عدد كبير من المباريات.

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