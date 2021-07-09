قرعة متوازنة لمنتخب «الشاطئية» في مونديال روسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جرت مساء أمس في زيوريخ بسويسرا قرعة نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تبدو متوازنة، إلى جانب موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي، بينما ضمت المجموعة الأولى روسيا والولايات المتحدة وباراغواي واليابان، وفي المجموعة الثالثة بيلاروسيا والسلفادور وسويسرا والبرازيل، والمجموعة الرابعة البرتغال وعُمان والسنغال وأورغواي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب تاهيتي في الـ19 من أغسطس، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب موزمبيق 21 من الشهر نفسه، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب إسبانيا 23 أغسطس. ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، المقرر له الـ26 من أغسطس، على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي في الـ28، فيما تلعب المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الـ29 من الشهر ذاته.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، علي حمد البدواوي، في تصريح صحافي، أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية بين المنتخبات المشاركة في المجموعات الأربع، مؤكداً ثقته الكبيرة بلاعبي الأبيض، وقدرتهم على تقديم مستوى فني متميز، والاستمرار في تحقيق إنجازات رياضية جديدة للكرة الشاطئية الإماراتية، خلال المشاركة المقبلة في المونديال العالمي.

وأشار البدواوي إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحرصه الشديد على إعداد المنتخب بصورة ممتازة من خلال المعسكرات الداخلية، وخوض مباريات ودية، إضافة إلى إطلاق اتحاد الكرة بطولة دوري كرة القدم الشاطئية في أبريل الماضي، التي أسهمت بشكل كبير في رفده بعناصر متميزة، تم إشراكها وتجربتها خلال البطولة الودية الدولية التي نظمها اتحاد الكرة في يونيو الماضي، بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال، منوهاً إلى أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته في معسكره الداخلي الحالي بدبي، استعداداً للسفر والمشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الودية، التي تُقام في العاصمة كييف في الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات أوكرانيا وعُمان وتركيا.

• منتخب الشاطئية يواصل تحضيراته حالياً في دبي، تحضيراً للمشاركة في كأس العالم التي تقام بين 19 و29 أغسطس المقبل في روسيا.

سحب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً اليوم

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022، وذلك في تمام الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً، تتنافس خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.

وسيتم خلال القرعة توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخب من منطقتي الشرق وآسيان.

في منطقة الغرب، سيتم توزيع المنتخبات على ست مجموعات، بحيث تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات، في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على خمس مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب الإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، وسيتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة، على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها. ومن المتوقع أن تشهد التصفيات مباريات قوية بسبب تقارب المستوى بين مختلف المنتخبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news