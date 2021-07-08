العين يجدد عقدي الثنائي سعيد جمعة ومحمد خلفان

المصدر: معاذ كمبال - العين

جدد نادي العين لكرة القدم عقدي اللاعبين، سعيد جمعة ومحمد خلفان لغاية 2024، وذلك بحضور المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، ومشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبدالله علي، ليقطع بذلك "الزعيم" الطريق حول رحيل سعيد الذي كان عقده قد انتهى مع الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وأعرب سعيد جمعة، في حديثه للموقع الرسمي عن بالغ شكره وتقديره لإدارة نادي العين على تجديد الثقة في شخصه، موضحاً أنه يتمنى أن يكون على قدر الثقة وعند حسن ظن الجميع، وأن يساهم مع زملائه في تحقيق طموحات النادي وتطلعات جماهيره. وحول اجتماعه مع المدرب، قال: الحقيقة اجتمع معي المدرب بحضور عبدالله علي، مشرف الفريق، وتم التأكيد على ثوابت واضحة تتسق مع رؤية النادي، وشعرت بأن الأجواء إيجابية وتبعث على التفاؤل بعودة العين إلى وضعه الطبيعي كما اعتدتنا".

وبدوره ثمن محمد خلفان الثقة من قبل إدارة النادي، وقال: الشعور بالفخر والاعتزاز إحساس يرتبط بأبناء هذا الكيان الكبير، منذ انتمائهم للنادي في مرحلة الصغر، والعين بيتي الذي نشأت وترعرعت فيه وتجديد عقدي يعزز من ثقتي في تقديم الأفضل دائماً، وأتمنى التوفيق للجميع. وأكمل: التقيت بالمدرب سيرجي في مكتبه بعد التوقيع على العقد الجديد، بحضور مشرف الفريق، وكان حديثه محفزاً بالنسبة لنا، ودخلنا فعلياً أجواء الإعداد للموسم الجديد، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في تحقيق أهداف نادينا وإرضاء طموحات الجماهير.

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