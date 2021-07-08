2 مليون يورو قيمة انتقال كايو لوكاس إلى الشارقة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي كايو لوكاس ثلاثة مواسم مقبلة حتى عام 2024، قادماً من بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي، بعدما لعب اللاعب البرازيلي لـ«الملك» لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، إذ كشفت وسائل إعلام برتغالية أن قيمة الصفقة تبلغ مليوني يورو، رغم أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 4.8 ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وأوضحت صحيفة «ريكورد» أن بنفيكا وافق على عرض نادي الشارقة للتعاقد مع كايو لوكاس بشكل دائم، مشيرة إلى أن النادي البرتغالي سيحصل على مليوني يورو مقابل بيع بطاقة اللاعب البرازيلي إلى «الملك»، إلى جانب أن نادي بنفيكا سيتجنب دفع رواتب كايو التي تصل إلى سبعة ملايين يورو خلال الفترة المتبقية من عقده السابق مع النادي.

وأضافت: «كايو انضم إلى بنفيكا في موسم 2019-2020 ولعب مع الفريق 11 مباراة بمعدل دقائق بلغ 317 دقيقة، وأحرز اللاعب البرازيلي هدفاً واحداً مع الفريق في مرمى فاماليكاو في 14 ديسمبر 2019، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى الشارقة في يناير 2020».

يذكر أن كايو (27 عاماً) قدم مستويات رائعة مع العين بعدما انضم إلى «الزعيم» قادماً من كاشيما أنلترز الياباني مقابل ثلاثة ملايين يورو في 2016، وحصل على الكرة الفضية في كأس العالم للأندية 2018، بحصوله على لقب أفضل ثاني لاعب في البطولة، ما أسهم بانتقاله إلى بنفيكا البرتغالي في 2019 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريق العين، ولكن اللاعب البرازيلي عاد إلى دوري الخليج العربي في يناير 2020 بالانضمام إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وواصل اللاعب البرازيلي تألقه مع الشارقة إذ لعب في الموسم الماضي 28 مباراة وأحرز ستة أهداف وصنع 10 أهداف، بينما زادت أهمية كايو كأحد أهم اللاعبين الأجانب في الفريق بعدما رحل لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز إلى النصر في الموسم الماضي، إلى جانب اقتراب اللاعب الإيطالي إيغور كورنادو من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن نادي الشارقة وافق على رحيل نجم الفريق إيغور كورنادو إلى الاتحاد السعودي الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 12 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن نادي النصر السعودي دخل طرفاً في المفاوضات وأبدى رغبته في التعاقد مع كورنادو، في المقابل بينت أن الصفقة من المتوقع الإعلان عنها عقب اتفاق إدارة الاتحاد السعودي مع كورنادو على التفاصيل الخاصة بالمقابل المادي الذي سيحصل عليه، خصوصاً أن اللاعب الإيطالي أبدى رغبته في الحصول على مقدم العقد بما يساوي راتب خمسة أشهر.

• لعب كايو في الموسم الماضي 28 مباراة، أحرز فيها ستة أهداف وصنع 10.

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