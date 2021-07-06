الجهاز الفني في الوصل يمنح ليما وسالمين إجازة 3 أسابيع

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل سالم ربيع سالم، أن إقامة معسكر إعداد «الإمبراطور» داخل الدولة استعداداً للموسم الجديد يعد أفضل قرار تم اتخاذه، مشدداً على أن الظروف الحالية الخاصة بمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يجعل خوض فترة الإعداد داخل الدولة هو القرار الأنسب للفريق، بينما أشار إلى أن الجهاز الفني منح كلاً من فابيو ليما وعلي سالمين إجازة لمدة ثلاثة أسابيع لكل منهما.

وقال سالم ربيع في تصريحات صحافية على هامش تدشين الوصل فترة الإعداد للموسم الجديد، أول من أمس، على استاد زعبيل: «نتمنى أن يكون الجميع متكاتفاً في هذا الموسم، وأن يكون التركيز على تطبيق تعليمات المدرب والالتزام بالتدريبات وفق المطلوب من أجل الوصول للجاهزية الكاملة مع ضربة بداية الموسم».

وأضاف: «صفوف الفريق مكتملة، ولا يوجد إصابات في قائمة (الفهود)، ويغيب عن الفترة الأولى من مرحلة الإعداد كل من فابيو ليما وعلي سالمين بعدما منحهما الجهاز الفني إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، عقب مشاركتهما مع المنتخب الوطني في المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بينما في الفترة المقبلة سينضم إلى التدريبات لاعبو الفريق الذين شاركوا مع منتخب الشباب في كأس العرب».

وأشاد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بإكمال «الإمبراطور» صفقات تعاقد النادي مع اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم المقبل، وقال: «إنجاز صفقات اللاعبين الأجانب في وقت مبكر أمر إيجابي من أجل دخولهم في الأجواء والتأقلم سريعاً، وتعزيز الانسجام بين المجموعة بأكملها، وهم اللاعبون الذين تم اختيارهم بالتنسيق مع المدرب».

أما بالنسبة إلى فوائد إقامة معسكر إعداد الوصل داخل الدولة، فقال: «أعتقد أن الوصل استفاد من تجربة إقامة المعسكر في العام الماضي هنا أيضاً بنسبة نجاح 80٪، ونسعى هذ العام لرفع النسبة إلى 90-95٪، ولا شك أن إقامة المعسكر داخل الدولة لها فوائد عدة من خلال خوض التدريبات في أجواء مشابهة للأجواء التي سيلعب خلالها الفريق المباريات». وكان الوصل قد خاض مرانه الأول، أول من أمس، على استاد زعبيل بمشاركة اللاعبين الأجانب الجدد، وهم: البرازيلي أدريلسون سيلفا، والأورغوياني ميشيل أراخو، والبرازيليان ويليام بوتكر، وراميرو بينيتي، إذ أعلنت شركة الكرة في النادي إكمال الإجراءات كافة الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الأربعة.

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