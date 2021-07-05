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    الشارقة يتعاقد مع مدرب يوناني مديراً فنياً بشركة كرة القدم

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    • منصور السندي ■ الشارقة
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    أعلن نادي الشارقة، على صفحته الرسمية عبر " توتير"، تعاقد شركة كرة القدم بالنادي مع الخبير اليوناني شارالامبوس زيليناتساس، لتولي منصب المدير الفني،  وذلك  من أجل العمل على تحقيق رؤية واستراتيجية النادي في تطوير المنظومة الفنية لمختلف الفرق في النادي.  

    يذكر أن نادي الشارقة، استقطب في الفترة الأخيرة، عددا من الكوادر سواء في الجهاز الفني أو الطبي للعمل في النادي ضمن خطة النادي لتطوير منظومته من الجوانب كافة.

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