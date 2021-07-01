تعرّف إلى ردة فعل رياضيين إماراتيين بعد سحب قرعة الدور النهائي لتصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف رياضيون مجموعة منتخب الإمارات لكرة القدم التي ضمت إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان بأنها مريحة، لكنها ليست سهلة، وذلك بعد سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد. وشددوا في حديثهم إلى "الإمارات اليوم" على أن المنتخب في حال أراد التأهل فهو بحاجة إلى الإعداد والتحضير الجيد وخوض مباريات ودية قوية والتفوق على منافسيه في هذه المجموعة لاسيما كوريا الجنوبية وإيران، علما أن منتخب الإمارات يستهل مشواره في هذه التصفيات باللعب خارج أرضه بلقاء لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال الرياضيون إن هناك حالة ارتياح كبير لمجموعة منتخب الإمارات، نظرا لكون القرعة جنبته اللعب في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا والسعودية. ووصف مدرب المنتخب الأولمبي السابق عبدالمجيد النمر القرعة بالمريحة، مشددا على أن المنتخب في حال أراد التأهل للنهائيات فإنه مطالب بالإعداد والتحضير الجيد من الجوانب كافة، وأنه يجب على المنتخب التفوق على كوريا الجنوبية وإيران باعتبارهما أقوى المنافسين له في هذه المجموعة.

وأضاف النمر: هناك ارتياح لهذه القرعة كون المنتخب يعد، باستثناء منتخبي كوريا الجنوبية وايران، أفضل من حيث المستوى الفني من كثير من منتخبات هذه المجموعة، كما أنه باستثناء كوريا الجنوبية التي تقع في شرق آسيا، فبقية المنتخبات الأخرى في المجموعة من غرب اسيا ما يسهل عليه الكثير على صعيد السفر لساعات طويلة وفارق التوقيت.

بدوره أكد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقا خالد عبيد أن مجموعة الأبيض متوازنة، مقارنة بالمجموعة الأولى التي وصفها بالحديدية، معتبرا أن المجموعة ليست سهلة لكنه بالإعداد الجيد والحضور الذهني الجيد للاعبين يمكن للمنتخب أن تكون له كلمة في مجموعته.

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