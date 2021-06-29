محمد العوضي يقترب من رئاسة شركة الكرة بنادي الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن محمد إسماعيل العوضي، اقترب من رئاسة شركة كرة القدم بنادي الإمارات بداية من الموسم الجديد، وذلك عقب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود الشمسي، بعد صعود الفريق إلى دوري الخليج العربي مرة أخرى.

وذكر مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس الجديد سيعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، في حين بدأت الإدارة التنفيذية في النادي بالعمل على الانتهاء من متطلبات رابطة المحترفين، بحثاً عن إنهاء جزء كبير منها قبل بداية الموسم، خصوصاً أن متطلبات الرابطة لا تعيق إقامة المباريات في استاد الإمارات، حيث إنها استوفت أكثر من 80٪ من الجاهزية المطلوبة لإقامة المباريات وفقاً للوائح رابطة المحترفين.

من جانب آخر، أكد المنسق الإعلامي لنادي الإمارات خالد النقبي، عدم صحة الأنباء التي ربطت المدرب المصري أيمن الرمادي بنادي الإمارات، وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «تم التواصل مع الكابتن أيمن الرمادي عبر الهاتف، وأكد احترامه الكبير لنادي الإمارات، لكنه نفى أن يكون تلقى أي اتصال من النادي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل».

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