شباب الأهلي يختار دبي استعداداً للموسم المقبل

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي شباب الأهلي لكرة القدم (بطل ثلاثية كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي والسوبر)، استقر على إقامة معسكره التدريبي في دبي استعداداً لموسم 2021-2022، المقرر انطلاقه في شهر أغسطس المقبل، فيما قرر عدم ضم اللاعب الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

واستقرت شركة الكرة في النادي، بالتنسيق مع المدرب مهدي علي، على إقامة معسكر إعداد الفريق داخل الدولة، ليخوض الفريق فترة الإعداد للموسم الثاني على التوالي في دبي، بعدما خاض فترة الإعداد في الموسم الماضي بالطريقة نفسها، مع المدرب السابق، الإسباني غيرارد زاراغوسا، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم، وللحفاظ على صحة اللاعبين، وتحقيق أعلى درجات الدعم الفني واللوجستي، التي تتمتع بها مدينة دبي من مرافق رياضية وغيرها.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من فترة الإعداد في يوليو المقبل، إذ ستنطلق بعمل الفحوص الطبية للاعبين، بينما سيعلن الجهاز الفني البرنامج الخاص والمباريات الودية التي سيخوضها الفريق عقب تجمع اللاعبين، ومعرفة الأندية التي ستخوض فترة إعدادها داخل الدولة، بينما أعلن نادي الاتحاد السعودي عن اتفاقه مع «فرسان دبي» على خوض الفريقين مباراة ودية بدبي في الأول من أغسطس المقبل. من جهة أخرى، يبرز لدى شباب الأهلي قرار بعدم التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، خصوصاً أن اللاعب غاب عن أكثر من 50% من مباريات الفريق في الموسم الماضي، بسبب الإصابات المتكررة، ما أسهم في اتجاه شركة الكرة والجهاز الفني إلى عدم شراء عقده.

كما أن كارتابيا يعاني إصابة في كاحل القدم تتطلب تدخلاً طبياً وإجراء عملية جراحية، لكن اللاعب الأرجنتيني يرفض إجراء العملية، ما يدعم قرار عدم ضمه إلى صفوف شباب الأهلي الذي قدم موسماً ناجحاً بنسبة كبيرة، بعدما حصد جميع ألقاب كرة القدم باستثناء لقب الدوري.

• كارتابيا يعاني إصابة في الكاحل، ورفض إجراء العملية، ما دعّم قرار شباب الأهلي عدم ضمه.

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