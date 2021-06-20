عائشة المهيري.. أول إماراتية تتأهل إلى «الرماية البارالمبية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت نجمة الرماية البارالمبية عائشة المهيري، لاعبة نادي دبي للرماية، إنجازاً تاريخياً أمس، بالتأهل

إلى دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، كأول لاعبة إماراتية في تاريخ الرماية لأصحاب الهمم تحجز مقعدها في الألعاب البارالمبية. وجاء ذلك بعد أن سجلت رقماً شخصياً جديداً (628.6) في فئة R4 ضمن مسابقة البندقية 10 متر هوائي واقف، خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية المقامة في ليما عاصمة بيرو، لتسجل هذا التميز، وتصيب الهدف قبل 71 يوماً من انطلاق الحدث البارالمبي المرتقب بطوكيو، مؤكدة أن الرياضية النسائية بالدولة على الطريق الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة لتحقيق طموحاتها في المجالات كافة.

ويفتح هذا الإنجاز الباب على مصراعيه للراميات من أصحاب الهمم، بعد أن دخلت عائشة التاريخ كأول فتاة تطرق الباب البارالمبي.

وأهدت عائشة المهيري في تصريح صحافي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل امرأة إماراتية، موجهة الشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم على تهيئته لها كل عوامل التفوق، مشيرة إلى أن التواجد في طوكيو يمثل لها مصدر فخر واعتزاز، خصوصاً أن مشوارها في الرماية لم يتعد سنة ونصف السنة.

من جانبه أكد مدرب اللاعبة، محمد حسين، في تصريح صحافي، أن عائشة شاركت في رماية البندقية واقف وهي الأصعب في بطولة قوية، خصوصاً أنها الفتاة الوحيدة التي تأهلت من ضمن 30 لاعباً ولاعبة في هذه المسابقة إلى النهائي، لتحقق أحلامها في اللعبة بعد أن تحولت من البوتشيا إلى الرماية.

ومثل بعثة منتخب فرسان الإمارات في كأس العالم في ليما محمد الجلاف وعائشة المهيري وعبدالله الاحبابي وعبيد الدهماني، بالإضافة إلى سعيد البلوشي، وبرئاسة عبدالله الكمالي. وقال أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان المهيري، إن التأهل تاريخي، والكل سعيد بهذا الإنجاز، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبي فرسان الإرادة للرماية على التمثيل المشرف والحفاظ على السمعة الإماراتية الكبيرة في مسابقات الرماية.

وأكدت عائشة المهيري: «سر نجاحي يتمثل في ثقتي في بلادي ونفسي ودعوات والدتي، ما أهّلني لتحقيق هذا الإنجاز بعد أن نجحت في تخطي إعاقتي بالإصرار والتحدي، حيث وضعت هدفاً لذلك، وكنت أحلم بالوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية، خصوصاً أن فتاة الإمارات دائماً في الموعد وعلى قدر التحدي والمسؤولية، وأتطلع لرفع علم الإمارات في هذا المحفل البارالمبي المهم».

وهنأ أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب القطاع الرياضي بالدولة، خصوصاً فئة أصحاب الهمم، بتأهل بطلة نادي دبي لأصحاب الهمم، لتنضم إلى نخبة الأبطال من أصحاب الهمم من مختلف الرياضات، والذين سيمثلون الوطن في الألعاب البارالمبية.

وقال إن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة هؤلاء اللاعبين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، في تصريح صحافي: «كانت لنا أهداف أكبر من المتوقع، لأننا راهنا على عنصر يعشق التحدي ويتجاوزه، وهكذا كان أبناؤنا، وها هي عائشة المهيري تسير على النهج نفسه وتحقق في وقت قصير من ممارستها لهذه اللعبة أكثر مما هو متوقع منها، كأول رامية تمثل الإمارات في طوكيو».

من ناحيته وصف رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية محمد الهاملي، التأهل المباشر لعائشة بالإنجاز الكبير، «في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، التي ظلت تحرص على دعم رياضة المرأة الزاخرة بالبطلات، وهن على قدر التحدي دائماً، إضافة إلى تعاون اللجنة البارالمبية الإماراتية مع الأندية وأجهزتها الإدارية والفنية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، أن إصرار وعزيمة البطلة عائشة كانا مفتاح هذا التأهل التاريخي الذي يسجل لأول مرة في تاريخ الرياضة الإماراتية البارالمبية.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم مدير إدارة الرياضة، حسن المزروعي، إن الإنجاز التاريخي ثمرة دعم القيادة الرشيدة، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرة «أصحاب الهمم» بالدولة.

• الإنجاز جاء من خلال فئة R4 ضمن مسابقة البندقية 10 واقف.

• حققت إنجازاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة من ممارستها للعبة لم تتعد سنة ونصف السنة.



• 5 من «فرسان الإرادة» يمثلون الإمارات في مونديال بيرو، هم محمد الجلاف وعائشة المهيري وعبدالله الاحبابي وعبيد الدهماني وسعيد البلوشي.

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