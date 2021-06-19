عائشة المهيري أول إماراتية تتأهل في الرماية إلى "بارالمبية طوكيو"

المصدر: دبي - وام

حققت عائشة المهيري لاعبة نادي دبي للرماية إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" كأول لاعبة إماراتية في تاريخ رماية "أصحاب الهمم" تحجز مقعدها في الألعاب البارالمبية بعد أن سجلت رقما شخصيا جديدا "628,6" البندقية فئة الواقف، خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية المقامة في ليما عاصمة بيرو.

وسجلت عائشة هذا التميز لتصيب الهدف قبل 71 يوما من انطلاق الحدث البارالمبي المرتقب بطوكيو ..مؤكدة أن الرياضية النسائية بالدولة على الطريق الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة لتحقيق طموحاتها في المجالات كافة، خصوصا أن هذا الإنجاز يفتح الباب على مصراعيه لراميات "أصحاب الهمم" بعد أن دخلت عائشة التاريخ كأول فتاة تطرق الباب البارالمبي.

وأهدت بطلتنا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل امرأة إماراتية، موجهة الشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم على تهيئته كل عوامل التفوق لها، مشيرة إلى أن التواجد في طوكيو يمثل لها مصدر فخر واعتزاز خصوصا أن مشوارها في الرماية لم يتعد السنة ونصف السنة.

وقالت: "إن سر نجاحي يتمثل في ثقتي في بلادي ونفسي ودعوات والدتي مما أهلني لتحقيق هذا الإنجاز بعد أن نجحت في تخطى إعاقتي بالإصرار والتحدي حيث وضعت هدفا لذلك وكنت أحلم بالوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية خصوصا أن بنت الإمارات دائما في الموعد، وعلى قدر التحدي والمسؤولية وأتطلع لرفع علم الإمارات في هذا المحفل البارالمبي المهم".

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي القطاع الرياضي بالدولة، خصوصاً فئة أصحاب الهمم بتأهل بطلة نادي دبي لأصحاب الهمم الرامية عائشة عيسى راشد المهيري إلى دورة طوكيو للألعاب البارالمبية 2020، لتنضم إلى نخبة الأبطال من أصحاب الهمم من مختلف الرياضات الذين سيمثلون الوطن في الألعاب البارالمبية.

وقال: "يعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة هؤلاء اللاعبين".

وثمن سعيد حارب جهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تهيئة وتدريب اللاعبين الإماراتيين ليتمكنوا من التأهل لمثل هذه البطولات البارالمبية العالمية الكبيرة.

وقال إن إنجاز عائشة المهيري ليس فقط في تأهلها للألعاب البارالمبية إنما لكونها أول رامية إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل إلى هذا الحدث العالمي الكبير بعد أن حققت رقما قياسيا شخصيا جديدا وثقتنا كبيرة في أبنائنا من أصحاب الهمم في أن يحققوا ألقابا وميداليات خلال هذه الدورة ليبرزوا للعالم الوجه المشرق لرياضة أصحاب الهمم في الدولة كما عودونا دائمًا، وقدرة أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، ونتطلع أن يصل جميع أبطال الإمارات في كل الرياضات إلى منصات التتويج العالمية ويحققوا النتائج المرجوة.

من جانبه قال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم: "اننا في النادي كانت لنا أهداف كبرى، وراهنا على عنصر يعشق التحدي ويتجاوزه وهكذا كان أبناؤنا أصحاب الهمم، وها هي عائشة المهيري تسير على النهج نفسه وتحقق في وقت قصير من ممارستها هذه اللعبة أكثر مما هو متوقع منها كأول رامية تمثل الإمارات في طوكيو".

وأضاف: "نهنئ قيادتنا الرشيدة وثقتها في أبنائها من " أصحاب الهمم" لتحقق راميتنا المراد ونحن في انتظار المزيد منها في الدورة البارالمبية والبطولات المقبلة".

من ناحيته وصف محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية التأهل المباشر لعائشة ب "الإنجاز الكبير " في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" والتي تحرص على دعم رياضة المرأة، مثمنا تعاون اللجنة البارالمبية الإماراتية مع الأندية وأجهزتها الإدارية والفنية .

وقال: "نتمنى أن تحقق عائشة ميدالية في التحدي البارالمبي المقبل في ظل هذا الاهتمام الكبير الذي يحظى به "أصحاب الهمم" من قيادتنا الرشيدة".

من جانبه وجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه ومتابعته الحثيثة لأصحاب الهمم، خصوصا في هذه المرحلة بالتحديات في طريق التأهل إلى طوكيو"، مشيرا إلى أن مجلس دبي الرياضي قدم كل الدعم من أجل المحافظة على المكتسبات الرياضية التي يحققها "أصحاب الهمم" لتوفي البطلة بالوعود.

وأكد العصيمي أن إصرار وعزيمة عائشة كانا مفتاح هذا التأهل التاريخي والذي يسجل لأول مرة في تاريخ الرياضة الإماراتية البارالمبية.

وأشار إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم وفر كل الإمكانات من أجل تهيئة اللاعبة لتحقيق طموحاتها بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية لتعزيز فرص منتخبات الدولة الرياضية المشاركة في الدورة البارالمبية.

وقال حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم مدير إدارة الرياضة إن الإنجاز التاريخي ثمرة دعم القيادة الرشيدة مما كان له المرود الإيجابي على مسيرة "أصحاب الهمم" بالدولة.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تمثل قوة دفع كبيرة للمرأة الرياضية من أجل مواصلة مسيرتها بكل قوة لترك بصمة جديدة.

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