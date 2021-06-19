300 لاعب في تحدي «كأس العالم دبي» لرفعات القوة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنطلق اليوم، النسخة الـ11 في بطولة «فزاع الدولية» لرفعات القوة (كأس العالم دبي - 2021)، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها صالة نادي «دبي لأصحاب الهمم» حتى 26 يونيو الجاري، في فرصة أخيرة لـ300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، للمنافسة على ألقابها، وانتزاع آخر البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

ويقود البطل الذهبي محمد خميس، صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ الدورات البارالمبية، قائمة المنتخب الوطني المنافسة في النسخة الحالية، في ظل طموحات مشروعة لحصد رقم تأهيلي ثانٍ إلى طوكيو عن وزن 88 كيلوغراماً، بعد أن ضمن خميس سابقاً التأهل عن وزنه التقليدي 97 كيلوغراماً.

كما تضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من: سيف الزعابي، وسعيد المهيري، وعبدالله العريمي، وخالد العبدالله، وراشد حسن أحمد، وعادل شامبيه، وسعود عبدالعزيز، وفهد محمد، وأحمد البلوشي، وخالد الحمادي، وعبدالله إسماعيل، وموزة الزيودي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة «فزاع الدولية»، ورئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم»، ثاني جمعة بالرقاد، في تصريحات صحافية: «تواصل دبي تألقها في استضافة المحطات المؤهلة إلى العرس الأولمبي، وذلك للثقة الكبيرة التي تحظى به الدولة على الساحة العالمية، وريادتها في التعامل الناجح والكبير مع التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا».

وأوضح: «تقام (دولية فزاع لرفعات القوة)، التي تمثل (كأس العالم)، ومحطة ختامية مؤهلة لطوكيو 2020، شأنها شأن البطولات التي استضافتها دبي منذ مطلع العام الجاري، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الاحترازية العالمية، والبروتوكول الطبي، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، والقواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية، وحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي».

وشدد رئيس اللجنة المنظمة على أهمية مضاعفة الجهود، والتفكير دائماً خارج الصندوق، بهدف ترك بصمة إبداعية جديدة. وقال: «حرصنا الدائم الذي نستقيه من رؤى أصحاب السمو الشيوخ، لنكون الرقم 1 دائماً، يدفعنا إلى توفير كل متطلبات النجاح، وتعزيزها، وهو ما شددنا عليه في اجتماعاتنا الأخيرة، للاطمئنان على استكمال الاستعدادات لاستضافة (كأس العالم لرفعات القوة)، في إضافة نجمة جديدة من النجاح لـ(بطولات فزاع) الدولية، ونادي (دبي لأصحاب الهمم)، والبقاء على صدارة الأندية العالمية، التي انعكست على الدوام في حرص كل الاتحادات واللجان البارالمبية على وضع ثقتها في دبي كمحطة مؤهلة للاستحقاقات العالمية».

واختتم: «طموحاتنا كبيرة وفق الاستراتيجيات الموضوعة، ونعمل يداً بيد على مواصلة النجاحات، ونتمنى التوفيق لجميع أبطال العالم في النسخة الحالية، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني».

• الذهبي محمد خميس يقود منتخب أصحاب الهمم في النسخة 11 لـ«دولية فزاع».

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