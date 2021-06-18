«شطرنج الفجيرة» يبحث التعاون مع الاتحاد الدولي خلال «إكسبو دبي»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

بحث رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، ومستشار لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج مسؤول الجناح الإسباني للشطرنج في (إكسبو دبي 2020)، غارسيا ليونتكسو، آفاق التعاون المقبل بين الطرفين، خلال الفعاليات العالمية في أكتوبر المقبل. وتم عقد الاجتماع في دبي، بحضور نائب رئيس النادي محمد الزعابي، ومدير التسويق والإعلام في الاتحاد الدولي الإسباني دافيد لادا.

وقال آل بركت: نتطلع للاستفادة من كل الخبرات المتاحة، وفقاً لأفضل الأساليب العالمية، وتم الحديث بشكل مطول عن تطوير رياضة الشطرنج في المدارس.

وقدم من جانبه الزعابي نبذة عن رياضة الشطرنج في الإمارات، وعن تجربة الفجيرة باستكشاف المواهب وتطويرها».

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