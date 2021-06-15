دبا الحصن والحمرية ينضمّان إلى أسرة كرة السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكّد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، تلقي اتحاد اللعبة، خطابين رسميين من مجلسَي إدارة ناديَي دبا الحصن والحمرية، يتعلقان بضم السلة إلى قائمة الأنشطة الرياضية في أنديتهما، بدايةً من الموسم الرياضي الجديد.

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقى اتحاد اللعبة باهتمام كبير، الخطابين الرسميين المقدمين من ناديي دبا الحصن والحمرية، وقرار مجلسَي إدارة الناديين بإدراج كرة السلة ضمن قائمة الأنشطة الرياضية، اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022».

وأوضح: «يسعدنا في اتحاد السلة استمرارية زيادة عدد الأندية الممارسة لنشاط اللعبة في الدولة، خصوصاً أن قرار مجلسي إدارة دبا الحصن والحمرية، يسهم في رفع عدد الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد والمشاركة في مسابقاته الرسمية، إلى 19 نادياً، بالإضافة إلى عامل أساسي آخر، يتمثل في أن الوفرة العددية الجديدة، ستتيح خلال المستقبل القريب، زيادة في عدد اللاعبين المواطنين من حيث الكم والنوع».

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