تحضيرات خاصة لمنتخب الإمارات استعداداً لمواجهة فيتنام الحاسمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود منتخب الإمارات الأول مساء اليوم ليستأنف تحضيراته للمباراة الأخيرة في المجموعة السابعة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي يواجه فيها المنتخب الفيتنامي يوم بعد غد الثلاثاء الساعة 8:45 مساء باستاد زعبيل بنادي الوصل.

وكان الجهاز فتح ملف مواجهة فيتنام عقب مباراة أندونيسيا التي فاز فيها الأبيض بخماسية نظيفة مباشرة، وأخضع اللاعبين لجلسات استشفاء بهدف ازالة الارهاق الناجم عن ضغط المباريات، وتأهيل نجوم الأبيض ليكونوا جاهزين للمباراة المهمة أمام فيتنام والتي تتطلب جهداً مضاعفاً باعتبارها المواجهة الحاسمة في مشوار المنتخب.

ويواصل الأبيض تدريباته استعداداً للمباراة، ويؤدي مراناً مساء اليوم باستاد زعبيل، سيقف من خلاله الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، ووضع الاستراتيجية المناسبة للمباراة والتي يستهدف منتخبنا نقاطها الثلاث، ويولي مارفيك وجهازه المعاون المواجهة الاهتمام اللازم، حيث شرع منذ فترة في دراسة المنافس، وتحليل طريقة أدائه من خلال تسجيلات المباريات السابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للطرفين، من واقع أن نتيجتها ستكون حاسمة في تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة، والذي سيتأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، حيث انحصرت المنافسة بين المنتخبين على المركزين الأول والثاني، بعد أن فقدت بقية المنتخبات الأمل حيث يتساوى تايلاند وماليزيا في رصيد تسع نقاط بينما لاندونيسيا نقطة وحيدة.

ويدخل المنتخب المباراة رافعاً شعار الفوز حتى يتمكن من انتزاع صدارة المجموعة وضمان التأهل مباشرة، حيث يملك المنتخب الفيتنامي 17 نقطة وضعته على صدارة المجموعة متقدماً على الأبيض بنقطتين، ويحتاج منتخبنا للفوز ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويتفوق على فيتنام.

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