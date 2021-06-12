النقبي: منتخب الصالات سيحسب له ألف حساب بعد ما قدمه في كأس العرب

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

قال هداف المنتخب الوطني ونادي خورفكان لكرة قدم الصالات، عمر النقبي، إن المستوى الفني الذي أصبحت عليه كرة الصالات في الدولة يبشّر بمستقبل مبهر على مستوى المشاركات الدولية، سواء كانت قارية أو دولية. وأضاف: الأداء القوي والمتطور، وما قدمه أبيض الصالات في كأس العرب التي أقيمت أخيراً في مصر، يؤكد أن منتخب الصالات، سيحسب له ألف حساب في البطولات المقبلة.

وظهر المنتخب بصورة قوية في البطولة التي توج بلقبها المنتخب المغربي، بينما أنهى الأبيض المسابقة من نصف النهائي، وقدم مستوى مميزاً.

وأشار النقبي في حديث إلى «الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيله ستة أهداف في البطولة، وحلوله وصيفاً لهداف المسابقة، المغربي أشرف سعود، أمر يعزز من تطلعاته لتطوير مستواه بشكل أفضل في المستقبل.

وتابع: تطورت كرة الصالات في الدولة بشكل كبير منذ إشهارها إلى اليوم، وتنظيم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات لمسابقات قوية وعديدة، واستضافتها بطولات دولية، فضلاً عن التي تنظم في شهر رمضان المبارك أسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة كرة الصالات، وانعكس ذلك على تطور اللاعب الإماراتي بشكل بارز.

وقال أيضاً: من المؤكد أنه ومن موسم لآخر ستتطور اللعبة بشكل أفضل، وسيضع أبيض الصالات النجاح الذي تحقق في المشاركة الأخيرة، ووصوله لنصف النهائي صوب عينيه في المشاركات الدولية المقبلة، وسيرفع من سقف تطلعاته دائماً نحو الأفضل.

وأضاف: أعتز كثيراً بأنني أول لاعب في تاريخ البطولة التي نظم منها خمس نسخ، يسجل سوبر هاتريك (أربعة أهداف) في مباراة واحدة، وكانت جميعها في شباك المنتخب السعودي، وهي المباراة التي مهدت لنا الاقتراب من الإنجاز التاريخي. وأضاف: تمنيت الفوز بلقب هداف البطولة، ولو كان أبيض الصالات وصل المباراة النهائية لكان ذلك مؤكداً.

وقال إن تكريمه من قبل ناديه خورفكان، وزملائه في المنتخب، ترك في نفسه أثراً إيجابياً بالغاً، سيعزز من طموحه نحو مستقبل كروي مميز.

«الأبيض» قدّم مستوى مميزاً في البطولة العربية، وخرج من نصف النهائي.

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