طواف الشارقة الدولي للدراجات ينطلق يناير المقبل

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الدوري، الثلاثاء الماضي، بمحمية القرم في مدينة كلباء، تنظيم طواف الشارقة الدولي للدراجات في يناير المقبل.

وقال المجلس في بيان أمس: «قرر المجلس برئاسة عيسى الحزامي، وحضور الأعضاء، تكليف عبدالملك جاني لرئاسة الطواف، كما ناقش المجلس ترتيبات إقامة الملتقى الرياضي السنوي، برئاسة عبدالله بن مليح، وتم تحديد متطلباته المختلفة التي تشمل خمسة محاور يتم تحديدها لاحقاً».

وأضاف: «ناقش المجلس أيضاً ملف إقامة دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021، على أن يحدد موعدها لاحقاً، وستضم سبع ألعاب هي: كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة الشاطئية، والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم، والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون، وذلك ضمن مبادرات المجلس رياضياً لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وإبراز الصور الحضارية لمختلف مدن الإمارة، ومن بينها مدينة كلباء، على أن تبدأ الترتيبات الخاصة لإقامة الدورة لاحقاً».

وتابع البيان: «ناقش الاجتماع عدداً من الأجندة، من بينها التزامات الخطة الاستراتيجية العليا للمجلس، لتحقيق الأهداف المطلوبة تجاه الأندية إعلامياً، ومنها تمكين الأندية من تطوير هويتها المؤسسية ضمن هوية رياضية موحدة ودعم الأندية تقنياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news