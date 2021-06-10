الشامسي يشهد انطلاق النسخة الأولى من بطولة «القائد للبادل تنس»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

توّج قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي، الفائزين في ‏بطولة القائد «البادل تنس-2021» في نسختها الأولى، التي انطلقت أمس، ‏بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بنادي ضباط شرطة الشارقة في مركز «بادل إرينا» بمنطقة مليحة، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بحضور مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية العميد الدكتور محمد العثمني، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بشرطة الشارقة العقيد طارق المدفع.

وتنافس في البطولة 28 لاعباً بواقع 16 فريقاً من منتسبي القيادة، وحقق المركز الأول كل من: النقيب أحمد الزري، والملازم منصور الزرعوني، من الإدارة العامة للعمليات المركزية، فيما حصل على المركز الثاني كل من: الملازم سلطان الطنيجي، والملازم راشد القصير، من مكتب القائد العام.

من جانبه قال اللواء الشامسي في بيان صحافي: «نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة نحرص دائماً على البحث عن أفضل السبل التنظيمية والممارسات الرياضية العالمية التي ‏تساعد منتسبي القيادة على اكتساب العديد من المهارات بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم، لذلك ارتأينا تنظيم (البادل تنس) في نسختها الأولى‏، لما لوحظ من الانتشار الكبير لها على مستوى العالم، ‏بحيث تعد واحدة من الأنشطة الرياضية ‏المستحدثة بشرطة الشارقة، التي بدورها تعزز من جودة الحياة لدى منتسبي القيادة، وتتيح لهم فرصة المشاركة والتنافس الإيجابي، ‏وتصقل مهاراتهم في مختلف الرياضات والأنشطة الاجتماعية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news