«الأولمبية» تنظم ورشة عمل دليل حوكمة اتحاد السباحة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية ورشة عمل مشتركة لاتحاد السباحة في أول خطوة عملية عقب أيام من إطلاق دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي تم الإعلان عنه أخيراً بمؤتمر صحافي بالشراكة بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، لاستعراض مواده وبنوده القانونية.

وقال بيان صحافي: «استهدفت ورشة العمل التي شهدها ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة توضيح المواد الـ87 للدليل مع شرح المفاهيم والتعريفات الواردة فيه، بما يسهم في استيعابه بالصورة المنشودة، تمهيداً للعمل به خلال الفترة المقبلة المحددة بثلاثة أشهر لكل الاتحادات، لتوفيق وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتناسب مع قواعده وأحكامه».

وتكمن أهمية عقد ورش العمل التثقيفية في توضيح الصورة أمام كل الاتحادات الرياضية ومساعدتها في تعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع الدليل الذي يتماشى بدوره مع الأنظمة والمواثيق الدولية، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة نشر وتثقيف كل منتسبي الاتحادات الرياضية وعرض أهداف والتزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية.

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