كايو: الإمارات تفكر في المركز الأول فقط.. ويتبقى نهائيان

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعرب لاعب المنتخب الوطني، كايو كانيدو، عن سعادته بإحرازه أول هدف رسمي له مع «الأبيض»، خلال المباراة التي انتهت بالفوز 3-1، الإثنين، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيراً إلى أن المنتخب يفكر فقط في الحصول على المركز الأول في المجموعة السابعة.

وقال كايو كانيدو لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يشعر بالفخر بعدما حصل على فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم»، موضحاً: «المشاركة على المستوى الدولي حلم أي لاعب، وبالنسبة لي أشعر بالفخر لأنه تم اختياري ضمن قائمة اللاعبين الذين يشاركون في تصفيات المونديال».

وأضاف: «إحرازي أول هدف دولي له قيمة كبيرة ومذاق خاص بالنسبة لي، ولكن سعادتي أكبر بفوز المنتخب على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، خصوصاً أن المباراة كانت صعبة جداً وأمام منافس قوي، كما أن النقاط الثلاث أسهمت في حفاظ المنتخب على آماله في المنافسة على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم».

وتابع: «حققنا الأهم في أول مباراتين بالفوز على ماليزيا وتايلاند، ولكن يتبقى لنا نهائيان يجب أن نحقق الفوز بهما على حساب كل من إندونيسيا وفيتنام، إذ إننا نفكر فقط في الحصول على المركز الأول، لأنه لا يمكن التفكير في الحصول على المركز الثاني وانتظار الترتيب النهائي للمجموعات الأخرى، ويجب أن نحسم مصيرنا بأيدينا».

وتحدث عن مردود المنتخب الوطني أمام تايلاند، وقال: «قدمنا مباراة جيدة وتقدمنا بهدفين، بينما يمتلك منتخب تايلاند خط وسط قوياً، إلى جانب ظهيرين جيدين، ما أسهم في تراجع لاعبي (الأبيض) إلى الدفاع، ولا شك أنه هناك بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنب حدوثها في المباراتين المقبلتين، حتى يواصل الفريق الانتصارات ويحقق الهدف الأهم وهو تصدر المجموعة السابعة، والتأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال».

كايو:

• «إحرازي أول هدف دولي له قيمة كبيرة ومذاق خاص».

• «أشعر بالفخر لأنه تم اختياري ضمن قائمة (الأبيض)».

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