ناد يوناني كبير يطلب خدمات "عموري"

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام يونانية أمس أن مدرب النصر والمنتخب الوطني السابق، الصربي إيفان يوفانوفيتش طلب التعاقد مع الدولي عمر عبدالرحمن (عموري)، لينضم إلى صفوف أحد أكبر أندية اليونان باناثينايكوس، بداية من الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة «سبورتدوغ» اليونانية أن يوفانوفيتش رشح «عموري» للانضمام إلى باناثينايكوس، مشيرة إلى أن المدرب الصربي يرى أن لاعب العين السابق سيمنح «الأخضر»، إضافة قوية لما يمتلكه أفضل لاعب في آسيا 2016 من إمكانات رائعة.

وأضافت: «ارتبط اسم عمر عبدالرحمن بقائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى باناثينايكوس بترشيح من يوفانوفيتش، خصوصاً أن عموري يعد من أفضل اللاعبين العرب، ولكن إصابته القوية قبل موسمين وعدم مشاركته بشكل منتظم في آخر ثلاثة مواسم يعد العائق الأكبر لانضمامه إلى الفريق اليوناني.

وتابعت: «عمر عبدالرحمن كان يمكنه اللعب في أي دوري بأوروبا، ولكنه لم يكن سيحصل على المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه نظير لعبه في الدوري الإماراتي، بينما ارتكب اللاعب خطأ بالرحيل عن العين قبل ثلاث سنوات بانتقاله إلى الهلال السعودي، وتعرض بعدها إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أسهمت في عدم مواصلته اللعب مع الفريق السعودي».

وواصلت: «يمتلك عبدالرحمن إمكانات كبيرة في وسط الملعب وصناعة اللعب، كما أنه لديه قدم يسرى ساحرة يفعل بها كل ما يشاء في الكرة بمراوغة المنافسين ولعب الكرات الطويلة والتسديدات الدقيقة».

يذكر أن عمر عبدالرحمن انضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى شباب الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، ولم يشارك «عموري» مع «فرسان دبي»، بينما لم يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة عقب انتهاء عقده مع شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة للنادي الذي لم يكشف عن نيته بشأن تجديد عقد اللاعب الدولي.

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