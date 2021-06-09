محمد بن حمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدور الذي تلعبه الأحداث الرياضية في تعزيز حضور دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستوى الدولي، وأهمية مشاركة إمارة الفجيرة في تنظيم البطولات العالمية، والتي تؤكد جاهزيتها لاستضافة الأحداث الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة الدولية لبناء الأجسام المقرر إقامتها من 21 إلى 24 سبتمبر من العام الجاري في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من اللجنة المنظمة إلى تحضيرات الدورة الـ 20 التي تقام تحت رعاية سموه، وبتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وإشراف الاتحاد الإمارات والدولي لبناء الأجسام، مؤكّدةً جاهزيتها التامة لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الراهنة، لضمان نجاح البطولة وتحقيق أهدافها.

وتمنى سموه للجنة المنظمة للبطولة وللاتحاد الإماراتي والدولي لبناء الأجسام التوفيق في تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكّدا تسخير كافة الإمكانيات لدعم الرياضة والبطولات الدولية في الفجيرة. بدورهم قدّم أعضاء اللجنة المنظمة للحدث الشكر والتقدير إلى سموه على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين. حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

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