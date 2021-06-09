«أم علي»: الفوز على تايلاند عوض تعبي بسبب خسارة لقاء الذهاب

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق ■ دبي

أبدت مشجعة المنتخب كاظمية إبراهيم (أم علي) (77 عاماً)، سعادتها بفوز المنتخب الوطني على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، مبينة أن هذا الفوز عوضها عن خسارة «الأبيض» في لقاء الذهاب بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ما أدى إلى شعورها بالحزن والتعب وارتفاع درجة حرارتها.

وقالت (أم علي) لـ«الإمارات اليوم» إنها سافرت لتشجيع المنتخب في لقاء الذهاب أمام تايلاند، موضحة: «أسافر دوماً مع المنتخب لتشجيعه في العديد من البطولات والمباريات المختلفة، ولقد سافرت إلى ماليزيا وتايلاند خلال التصفيات الحالية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وحقق الفريق الفوز على ماليزيا، لكنه خسر أمام تايلاند، إذ إنني شعرت بحزن كبير عقب هذه الخسارة، لذلك عوضني الفوز في لقاء الإياب عن تعبي بسبب الهزيمة».

وكرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، مشجعة المنتخب (أم علي)، أول من أمس، قبل بدء مباراة «الأبيض» أمام تايلاند، تقديراً لها على دعمها الدائم للمنتخب في مختلف البطولات والمباريات.

وتوجهت (أم علي) بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وقالت: «أشعر بسعادة كبيرة بسبب هذا التكريم، رغم أنني أرى أن حضوري إلى مباريات المنتخب أمر طبيعي، لأنني أعتبر ذلك الأمر مثل الأم التي تذهب لدعم أبنائها».

وأضافت: «أحب كرة القدم وأتابع المباريات منذ أكثر من 30 عاماً، ولقد تابعت المباراة الماضية التي لعبها المنتخب أمام ماليزيا، وتمنيت أن يفوز الفريق بثلاثة أهداف، لكنه أسعدني بشكل أكبر وحقق الفوز بأربعة أهداف دون رد، وأتمنى أن يواصل انتصاراته بالفوز على إندونيسيا وفيتنام، ويتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، وأن يحقق حلم التأهل إلى كأس العالم».

وتوجهت (أم علي) برسالة إلى لاعبي المنتخب، وقالت: «أطلب منهم أن يبذلوا كل جهدهم لتحقيق الانتصارات، لأن الجمهور لا يرغب في الخروج من الملعب والدموع على خدوده». يذكر أن (أم علي) تحرص على مؤازرة المنتخب من مدرجات الملعب، وواكبت العديد من البطولات التي شارك فيها المنتخب في نسخ عدة لكأس آسيا وكأس الخليج، كما سبق أن كرمها النجم إسماعيل مطر في عيد الأم عام 2013.

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