راشد بن حميد: حلم المونديال لم يعد بعيداً عن المنتخب

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق ■ دبي

غرّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، مؤكداً أن «حلم التأهل لمونديال 2022 لم يعد بعيداً عن الأبيض، بعد أن تخطى أبطالنا منتخب تايلاند وسجلوا ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالتوفيق لمنتخبنا في المباريات المقبلة، نثق بقدراتهم، والحلم سيصبح بإذن الله حقيقة».

وفاز المنتخب الوطني على نظيره التايلاندي، أول من أمس، 3-1 في الجولة التاسعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد «أفيال الحرب» عند تسع نقاط.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد أكد في تصريحات صحافية له، عقب مباراة تايلاند، أن المنتخب الوطني قد أدى بصورة طيبة في تلك المواجهة.

وقال: «أضعنا العديد من الفرص في تلك المباراة، لكن يُحسب للاعبي المنتخب إصرارهم على تحقيق الفوز، وهذا ما تجلى في الهدف الذي سجله محمد جمعة في الدقائق الأخير».

وأضاف: «كان هناك إصرار وعزيمة من الجميع، شاهدنا حالة الانسجام التي أصبح سائدة على الأداء، وكانت هناك سمة لعب جماعي واضحة، والتزام بتعليمات الطاقم الفني، وما قدمه اللاعبون كافة يستحق منا الإشادة والشكر على الروح العالية التي تحلوا بها، ويؤكد أننا سننتقل للمباراة المقبلة بقوة أكبر».

وقال الشيخ راشد بن حميد: «التجهيز، والمعسكر الذي أقامه اتحاد كرة القدم للمنتخب قبل انطلاق التصفيات، أسهما في تجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، لكن لاشك أن المباريات المقبلة مازالت صعبة، وتتطلب أن يواصل اللاعبون الأداء بالطريقة نفسها، والروح القتالية التي ظهرت ضد ماليزيا وتايلاند، وأثق بأنهم سيلعبون بالأسلوب نفسه وبصورة أفضل».

وأوصى رئيس اتحاد الكرة لاعبي الأبيض بعدم الاستهانة بأي منافس، وأن يستمروا في العمل بالطريقة نفسها مع مدربهم الهولندي مارفيك.

وقال: «أصبح هناك انسجام واضح في العمل بين اللاعبين والمدرب وهناك قناعة بإمكانات مارفيك، والتزام بتنفيذ تعليماته وتوجيهاته، سواء أثناء التدريبات أو خلال المباريات، هناك نقطة مهمة جداً يجب أن يلتفت إليها الجميع، أي فريق لديه قائد فني يبذل جهداً كبيراً للتحضير للمباريات وقراءة المنافس، من المهم جداً من الجميع أن يواصلوا العمل بتلك الطريقة، لأن مواصلة هذا الالتزام سيسفر عن تحقيق النتائج الإيجابية التي نطمح إليها جميعاً».

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي كل الجهود التي قام بها الداعمون للمنتخب الوطني من مسؤولين وجماهير، مؤكداً «كل فرد وُجد اليوم، أو دعم المنتخب بأي شكل وبأي طريقة، له فضل كبير على لاعبي الأبيض الذين يعتبرون جزءاً من شباب المجتمع، الغيورين على اسم بلدهم ونجاحاته، فكل صورة تُنشر وأي تعليق إيجابي يُقال عن المنتخب يساعد شباب المنتخب ويحفزهم على تقديم أفضل أداء لهم، وهم قادرون على إسعاد الجميع بنتائجهم المميزة».

• أضعنا العديد من الفرص لكن يُحسب للاعبين إصراراهم على الفوز أمام تايلاند.

• أصبح هناك انسجام بين اللاعبين والمدرب، وهناك قناعة بإمكانات مارفيك.

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