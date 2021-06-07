ترتيب المنتخب الإماراتي في تصفيات المونديال وكأس آسيا بعد الفوز على تايلاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا "الصين 2023" ومونديال "قطر 2022"، إذ رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز على منتخب تايلاند 3-1، اليوم الإثنين، على استاد زعبيل في دبي.

وأصبح الأبيض على بعد نقطتين فقط من منتخب فيتنام المتصدر برصيد 14 نقطة، يليهما المنتخبان التايلاندي والماليزي بتسع نقاط، فيما يحتل المنتخب الإندونيسي المركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن منتخباً واحداً فقط يكمل مشوار التأهل عن المجموعة إلى الدور النهائي في تصفيات مونديال 2022.

ترتيب المجموعة السابعة

فيتنام 14 نقطة

الإمارات 12 نقطة

تايلاند 9 نقاط

ماليزيا 9 نقاط

إندونيسيا نقطة واحدة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news