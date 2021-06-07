منتخب الإمارات يهزم تايلاند بضربة كايو ورأسية ليما ولمسة بيليه

المصدر: أحمد طارق- دبي



فاز المنتخب الوطني على نظيره التايلاندي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 12 نقطة بينما توقف رصيد "أفيال الحرب" عند 9 نقاط.



سيطر منتخب تايلاند على وسط الملعب في أول 10 دقائق ولكن من دون خطورة على المرمى، بينما دخل "الأبيض" أجواء اللقاء بعدما تحرك علي مبخوت وفابيو ليما، وأحرز كايو كانيدو الهدف الأول من كرة ارتدت من دفاع تايلاند وسددها كايو قوية في المرمى (14).



في المقابل، أهدر علي مبخوت فرصة محققة من انفراد تام بالمرمى (26)، قبل أن يضيف فابيو ليما الهدف الثاني بعدما تلقى كرة عرضية من بندر الأحبابي وقابلها ليما برأسه في المرمى (34).



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني أفضليته وكاد بندر الأحبابي أن يحرز الهدف الثالث بعدما سدد كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس التايلاندي ولمست العارضة وخركت إلى ركلة ركنية (51)، بينما أحرز منتخب تايلاند الهدف الأول عن طريق سوفانات في الدقيقة 54.



وفي الوقت الذي ضغط فيه منتخب تايلاند لإحراز هدف التعادل، أحرز البديل محمد جمعة بيليه الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز "الأبيض" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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