شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب المصري السيسي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد مع المدرب المصري وائل السيسي ليشرف على أكاديمية كرة القدم بـ "فرسان دبي" بداية من الموسم المقبل وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت: "نادي شباب الأهلي يتعاقد مع وائل السيسي للعمل مشرفاً فنياً لأكاديمية كرة القدم بالنادي اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022".

يذكر أن المدرب السيسي يمتلك سيرة ذاتية ممتازة، كان أبرزها العمل في فريق نادي الجزيرة في الفترة الماضية.

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