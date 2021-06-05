منتخب الإمارات يعود إلى التدريبات ويدخل الأجواء التايلاندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم اليوم السبت إلى التدريبات بعد حصة استشفائية شارك فيها اللاعبون أمس عقب مباراة ماليزيا, التي حقق فيها الأبيض فوزا كبيرا برباعية نظيفة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم الإمارات وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

وسريعا طوى اللاعبون أوراق مباراة ماليزيا، ودخلوا سريعا مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك في أجواء لقاء تايلاند المهم بعد غد الإثنين على استاد زعبيل بنادي الوصل، بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن صدارة المجوعة والتأهل مباشرة دون حسابات إلى المرحلة الثانية الحاسمة من التصفيات .



ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع تايلاند وماليزيا ولكل منهما 9 نقاط ,بينما يتفوق " الأبيض" عليهم بفارق الأهداف، وعلى ضوء ذلك فإن مباراة " الأبيض" أمام تايلاند ستكون في غاية الأهمية على ضوء تشابه الظروف ووحدة الهدف.

وقام الجهاز الفني للمنتخب بعقد جلسة اعتيادية لتحليل أداء المنتخب أمام ماليزيا لدراسة الإيجابيات والسلبيات، وتحليل الأداء من أجل مواصلة النجاح ، وعلاج بعض سلبيات إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول. كما اطلع الجهاز الفني على مباراة تايلاند واندونيسيا في التصفيات بنفس المجموعة التي أقيمت أمس الأول وانتهت بتعادل الطرفين بهدفين لكل منهما لمعرفة مفاتيح لعب وعناصر قوة وضعف الفريق التايلاندي.

من جانب آخر, أكد محمد عبيد حماد المشرف العام على المنتخب ان اللاعبين بحالة بدنية وفنية جيدة، وان التركيز في أعلى مستوياته، كما أن الحالة المعنوية عالية لدى الجميع، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي مباراة تايلاند، والسعي للفوز فيها وانتزاع النقاط الثلاث من أجل مواصلة الزحف بثبات نحو صدارة المجموعة السابعة.

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