12 ميدالية حصاد الرماية في «الشارقة الرياضي للمرأة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف نادي الشارقة الرياضي للمرأة عن تقديم نجمات النادي موسماً استثنائياً في الرماية، في ظل ظروف جائحة كورونا. وأكد في بيان صحافي تألق لاعبات النادي وحصد المراكز الأولى محلياً وخليجياً. وبلغ عدد لاعبات النادي في الموسم 2020-2021، 16 لاعبة حصدن 12 ميدالية، منها ذهبية، وخمس فضيات وست برونزيات. ومن المتألقات، سهيلة البلوشي الفائزة بذهبية البندقية بالبطولة الرمضانية الـ13، بجانب تألق كبير للاعبات النادي في بطولة الذيد الـ14، وفي بطولة الإمارات «تارجيت سبرينت»، وفي بطولة الخليج الافتراضية.

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