تان شينغ: تعرفنا على منتخب الإمارات عن طريق الكويت والبحرين

المصدر: أحمد طارق- دبي

قال مدرب منتخب ماليزيا تان شينغ هوي إن فريقه استعد جيداً لمواجهة منتخب الإمارات غدا في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لافتاً إلى أنه تعرف على طريقة لعب "الأبيض" بخوض مباراتين وديتين أمام كل من الكويت والبحرين.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه: "نتمنى أن نكون مستعدين، ونقدم أفضل ما لدينا، ونحقق هدفنا من مباراتنا مع الإمارات، إذ أرى أنه رغم الظروف الصعبة السائدة في كل أنحاء العالم، ولكن المنافس استعد جيداً للمباراة، والأمر نفسه بالنسبة لنا".

وأضاف: "لعبنا أمام كل من الكويت والبحرين بسبب تشابه طريقة لعب المنتخبين مع منتخب الإمارات، إلى جانب رغبتنا في التأقلم على الأجواء الحارة".

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