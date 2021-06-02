السماح بـ 5 تبديلات خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الفني الخاص بمباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من يوم غد الخميس ، حيث يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب ماليزيا بإستاد زعبيل بنادي الوصل الساعة 8:45 مساء ، فيما يلتقي في ذات التوقيت منتخبا إندونيسيا وتايلاند في استاد آل مكتوم بنادي النصر .

حضر الاجتماع مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفريق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم وممثلو منتخبات المجموعة السابعة ، ومثّل منتخب الإمارات في الاجتماع ياسر سالم مدير المنتخب, والإداري خالد الكعبي , وسالم النقبي المسؤول الإعلامي, وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال مباراتي الغد ، حيث سيتردي لاعبو منتخبنا الوطني اللون الأبيض الكامل ، فيما سيرتدي لاعبو منتخب ماليزيا اللون الأصفر ، وشهد الاجتماع مراجعة اللائحة الخاصة بالتصفيات والتي تنص على السماح باستبدال 5 تبديلات خلال المباراة على 3 فترات ، وتسليم قائمة الـ 23 لاعباً قبل موعد المباراة بـ90 دقيقة بالإضافة إلى الالتزام التام في البنود التي نص عليها البروتوكول الصحي ، كما ناقش الاجتماع الجوانب الإعلامية والتسويقية والأمنية والطبية.

وأشاد مسؤولو الاتحاد الآسيوي بالجهود المبذولة من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء فريق العمل المُنظِم للتصفيات على كل ما يقدمونه من تسهيلات لجميع وفود المنتخبات وتوفيرهم لكل الاحتياجات وحرصهم على سلامتهم من خلال التقيد بنظام الفقاعة الطبية وتسخير كل الإمكانيات الطبية التي تضمن السلامة العامة للجميع.

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