تحديد شروط حضور الجماهير لمباريات منتخب الإمارات في تصفيات المونديال

المصدر: أحمد طارق- دبي

قرر اتحاد كرة القدم الإماراتي السماح بحضور الجماهير في مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وحدد الاتحاد الحضور بنسبة 30%، من سعة ملعبي زعبيل وآل مكتوم بدبي خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو الجاري. وسيتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي.

واشترط الاتحاد للحضور الحصول على تطعيم "كوفيد- 19"، وسيتم التأكد من ذلك بمراجعة تطبيق الحصن وظهور حرف (E)، لحالة المستخدم. كما سيسمح بدخول المباريات للمتطوعين الحاصلين على النجمة من مشاركتهم في التجارب السريرية. كما يشترط إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR)، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم المنتخب في مشواره بالتصفيات، ومنح الفرصة أمام الجماهير بالحضور ومساندة اللاعبين من المدرجات، وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.

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