«آسيوية الملاكمة» تنهي منافساتها بـ 10 نزالات في نهائي الرجال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُسدل اليوم الستار على منافسات النسخة 13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي استضافتها دبي ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 237 ملاكماً من 21 دولة.

ويشهد اليوم الأخير إقامة منافسات الدور النهائي للرجال، عند السادسة مساء اليوم، بإقامة 10 نزالات في مختلف الأوزان، إذ يلتقي الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون مع الكازاخستاني دانيال سابيت، في فئة وزن الذبابة الخفيف (46 - 49 كيلوغراماً)، كما يلتقي مواطنه زويروف شاخوبيدن مع الهندي أميت في وزن الذبابة (52 كيلوغراماً)، ويلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع المنغولي خارخو إنخامار في وزن البانتام (56 كيلوغراماً)، ويواجه المنغولي إردنيبات تسيندباتار الإيراني دانيال شاهباخش في الوزن الخفيف (60 كيلوغراماً)، ويشهد وزن الخفيف الوسط (64 كيلوغراماً)، مواجهة من العيار الثقيلة ستجمع الهندي شيفا ثابا مع المنغولي باتارشوخ شينزوريغ. ويلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف في وزن (69 كيلوغراماً)، ويواجه الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد الكازاخستاني أبيلخان أمانخول في وزن الوسط (75 كيلوغراماً).

وفي وزن الثقيل الخفيف (81 كيلوغراماً) يلتقي الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك مع الإيراني ميسم جيشلاغي، وفي وزن الثقيل (91 كيلوغراماً) يلتقي الكازاخستاني راسيلي ليفيت مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوغراماً) يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف.

وأقيم، مساء أمس، نهائي فئة السيدات الذي شهد 10 نزالات من أقوى المنافسات، شارك فيه فيه نخبة من الملاكمات المصنفات على مستوى العالم، ومن أبرزهن الكازاخستانية دينا زولامان، المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن (51 - 54 كيلوغراماً) والهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة (48 - 51 كيلوغراماً)، والكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم في وزن الذبابة الخفيف (45 - 48 كيلوغراماً).

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