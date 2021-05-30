50 ميلاً بحرياً مسافة سباق القفال بين صير بونعير وشواطئ دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ30، الذي يقام برعاية ودعم من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، لبحث التحضيرات اللوجستية ،لإنجاح التظاهرة المرتقبة يوم الجمعة المقبل

وينطلق السباق الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يوم الجمعة المقبل، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي، باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي، حيث ستبحر السفن من هناك ولمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للحدث، الذي يبدأ يوم الخميس المقبل، بإجراءات تفتيش السلامة المعتاد على السفن المشاركة، والتدقيق على البحارة المشاركين، وتسليمهم القميص الرسمي للحدث، فيما تحدّدت الساعات الأولى، من صباح يوم الجمعة المقبل، موعداً لانطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير، باتجاه خط النهاية الأولى نحو جزيرة القمر (نيوة بن حنظول)، بينما حددت يوم السبت موعداً احتياطياً. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، سيف السويدي، في بيان صحافي: «اللجنة المنظمة تواصل الجهود، بالتعاون مع شركاء النجاح، من أجل إقامته في أفضل الظروف».

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