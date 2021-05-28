«أبيض الصالات» يودّع بطولة العرب بعد مباراة ماراثونية أمام مصر

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

ودّع أمس منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات كأس العرب، بعد خسارته أمام مستضيف البطولة منتخب مصر، في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، وانتهت بنتيجة (4-3)، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي، حيث أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأحرز عبدالله الفلاسي هدفين، وعبدالله الحوسني هدفاً، بينما سجل أهداف مصر: علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبدالحليم ومحمد عبدالرزاق، وقدم «أبيض الصالات» أداءً مشرّفاً، وكان الأقرب للفوز لولا أنه تعرض لخسارة غير مستحقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (3-3) إلا أن منتخب مصر تمكن من تسجيل هدف رابع في الشوط الإضافي حسم به النتيجة، وكان «أبيض الصالات» هو البادئ بالتسجيل، قبل أن يتأخر (3-1)، لولا نجاحه في تسجيل هدفين متتالين أعاد له الكفة لاحقاً وأضاع فرصة هدف محقق من كرة ثابتة سددها محمد عبيد وتصدى لها حارس المرمى المصري ببسالة.

وكان «أبيض الصالات» قد فاز على منتخب جزر القمر (3-1)، ومنتخب السعودية (6-3) في دور المجموعات.

• منتخب الإمارات خرج من نصف النهائي، وخسر أمام مصر 3-4.

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