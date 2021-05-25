بالفيديو.. سالم ملهوف.. بصمة إماراتية جديدة في بطولة العالم للقدرة

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق الفارس سالم حمد بن ملهوف الكتبي إنجازاً تاريخياً بعدما فاز بلقب بطولة العالم للقدرة في إيطاليا، ليضيف إنجازاً جديداً لرياضة القدرة في الدولة.

وفاز سالم ملهوف باللقب بعدما قاد الفرس "هالة" للفوز بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 7:24:24 ساعات.

وشهد السباق الذي بلغت مسافة السباق 160 كلم مشاركة 74 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة.

وقام بطل العالم بإهداء ميدالية المركز الأول إلى والده فور عودته إلى الإمارات.

سالم ملهوف.. بصمة إماراتية جديدة في بطولة العالم للقدرة. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/O7WJWODlS0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2021

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