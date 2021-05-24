«دبي لأصحاب الهمم» بطل «الصالات لذوي الإعاقة السمعية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختُتِم دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية بمباريات الجولة السادسة والأخيرة، التي شهدت المباراة الفاصلة فوز نادي دبي لأصحاب الهمم على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بـ10 أهداف مقابل ثلاثة، ليقتنص نادي دبي لأصحاب الهمم لقب الدوري، بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل هذه المباراة.

وفي مباراة أخرى حقق نادي العين لأصحاب الهمم فوزه الأول علي حساب نادي الثقة للمعاقين بهدف دون رد، غير أن هذا الفوز لم يكن كافياً لتحسين مركز نادي العين بجدول المسابقة ليظل في المركز الرابع. وحصل لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم إسماعيل علي الحمادي، على جائزة أفضل لاعب، وظفر بجائزة هداف الدوري اللاعب عبدالرحمن شعبان هداف نادي دبي لأصحاب الهمم، كما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى عامر شهاب مراد حارس نادي دبي لأصحاب الهمم.

حضر اليوم الختامي كلّ من رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد الهاملي، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق بن خادم.

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