الجزيرة يمدد عقد المالي عمر تراوري حتى 2024

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تمديد عقد اللاعب المالي عمر تراوري مع "فخر أبوظبي" ليمتد حتى 2024، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذكرت الشركة: "يتلاعب بصفوف المدافعين لسنوات عديدة قادمة، يسعدنا تمديد عقد لاعبنا عمر تراوري حتى 2024".

يذكر أن اللاعب تم قيده ضمن فئة المقيمين، وتألق بشكل كبير مع الجزيرة في الموسم الحالي، وكان بطل "ليلة التتويج" بدرع دوري الخليج العربي، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق للفوز على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 26، ليحقق الجزيرة لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

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