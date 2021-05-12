الترتيب النهائي لدوري الخليج العربي.. مفاجآت غير متوقعة

المصدر: أحمد طارق- دبي



اختتمت منافسات دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 بتتويج الجزيرة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على خورفكان في الجولة الـ 26 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول بينما حل بني ياس ثانياً برصيد 54 عقب تعادله مع الوحدة بهدف لكل فريق.



وشهد الترتيب النهائي لمسابقة الدوري مفاجأت غير متوقعة، بعدما استعاد شباب الأهلي المركز الثالث بتغلبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعثر الشارقة بخسارته أمام اتحاد كلباء، أما عجمان حسم صراع البقاء في الدوري بفوزه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ليرافق "الذئاب" فريق حتا إلى دوري الدرجة الأولى.



وفيما يلى الترتيب النهائي لدوري الخليج العربي:

1- الجزيرة 57

2- بني ياس 54

3- شباب الأهلي 50

4- الشارقة 48

5- النصر 46

6- العين 41

7- اتحاد كلباء 39

8- الوحدة 37

9- الوصل 37

10-خورفكان 25

11-الظفرة 21

12-عجمان 18

13-الفجيرة 15

14-حتا 12

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