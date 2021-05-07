الذيد يجدد عقد المدرب وليد عبيد ومساعده البلوشي

المصدر: الذيد - الإمارات اليوم

جدد نادي الذيد تعاقده مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وليد عبيد، لموسم رياضي آخر، كما جدد عقد مساعده، المدرب حسن البلوشي، للفترة نفسها. وقال النادي في بيان صحافي: «إن الخطوة تأتي لتوفير الاستقرار الفني للفريق، ولتحقيق تطلعاته في الموسم المقبل». حضر احتفالية تجديد العقد رئيس مجلس إدارة النادي، سالم الكتبي، وعدد من مسؤولي النادي.

وجرى خلال التوقيع التأكيد على كفاءة المدرب وليد ومساعده البلوشي وبصماتهما الواضحة على الفريق، وعملهما بجد إلى تحقيق التطلعات خلال الموسم المقبل.

وقدم الكتبي شكره لكل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي، وأكد في تصريح صحافي على طموحات النادي، لمواصلة العطاء والتميز في الموسم المقبل، والتحضير المبكر ورفع الجاهزية.

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