دبي تستضيف بطلة العالم في البادل تنس

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

استضاف أول ملعب نسائي للبادل تنس بنادي زعبيل للسيدات، بطلة العالم في البادل تنس الإسبانية أليخاندرا سالازار (35 عاماً)، بالتنسيق مع ملاعب بادل بوينت، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وقال بيان صحافي: «قامت أليخاندرا بتأدية حصة تدريبية خاصة لنخبة من اللاعبات في الدولة، اللاتي حظين بفرصة الاستفادة من مهارات اللاعبة العالمية للارتقاء بمستوى الأداء المحلي لرياضة البادل تنس، كما قامت بتأدية مباراة استعراضية جمعتها بأبطال البادل تنس من أكاديمية بادل بوينت، وهم روبيرتو رودريغز، وجاكوب كينرون، وغابرييل إسبيليتا». وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة رياضيين ورياضيات عالميين في مختلف الرياضات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم للإسهام في الارتقاء بمستوى رياضة المرأة في الدولة، ما يمكّن لاعباتنا المحليات من الاطلاع على مستويات عالمية ذات تقنيات احترافية عالية».

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