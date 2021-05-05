«التحكيم الرياضي» يرفض قبول عضوية نادي الفلاح لدى اتحاد الكرة

المصدر: دبي - وام

قضى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برفض الدعوى المقامة أمام الغرفة الاستئنافية، والمقدمة من نادي الفلاح ضد اتحاد كرة القدم بالمنازعة الرياضية 131/‏2021، مع تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول عضوية النادي لدى الاتحاد نظراً لعدم استيفاء شروط العضوية المطلوبة.

وأكد البيان الصادر أمس عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن هيئة التحكيم برئاسة أحمد السويدي وعضوية كل من بلقيس محمد النعيمي وعبدالرزاق فاروق سفلو، استندت في قرارها إلى أن شرط الإشهار الذي لم يتمكن المستأنف من تحقيقه يعد شرطاً إلزامياً، وذلك بموجب قوانين ولوائح الهيئة العامة للرياضة التي جاءت ضمن المادة 7 بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008، بأن للهيئة العامة للرياضة دون غيرها حق إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات العاملة أو دمجها أو تعليق نشاطها أو إلغائها.

وشدد البيان على أن ما يعزز النتيجة التي توصلت إليها هيئة التحكيم هو إفادة الهيئة العامة للرياضة رداً على خطاب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بأن شرط الإشهار إلزامي لجميع الأندية حكومية أو خاصة بكل درجاتها، وبأن الاتحادات الرياضية ملزمة بتطبيق هذا الشرط وبقرارات الهيئة وتعليماتها.

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