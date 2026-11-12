دائرة التحكيم بمحاكم دبي المالي تسجل 37 دعوى بقيمة 3.2 مليار درهم

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن دائرة التحكيم التابعة لها سجلت 37 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتطوير منظومة قضائية متكاملة تجمع بين التحكيم والوساطة والتقاضي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها المحاكم ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، بعنوان “العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات”، بمشاركة نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي الشركات، لبحث سبل التكامل بين آليات تسوية المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.

وشارك في الجلسة رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي واين مارتن، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة “تسوية”روزانا الطيار، والشريكة في مكتب “لاليف للمحاماة” نوراديل رادجاي، والمستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار ريما حديد، فيما أدارها قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي مايكل بلاك.

وناقشت الجلسة أهمية اعتماد مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما يتيح للأطراف الاستفادة من التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية للوصول إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى تجارية وقابلية للتنفيذ، بدلاً من التعامل مع كل آلية بوصفها مساراً مستقلاً.

وتناولت المناقشات توقيت اللجوء إلى الوساطة قبل إجراءات التحكيم وخلالها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إلى جانب الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات تسوية عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.

وأكد القاضي واين مارتن أن النشاط المتواصل لدائرة التحكيم يعكس الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها، مشيراً إلى أن التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة يوفر للأطراف مسارات متعددة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام.

وقال إن المحاكم تواصل تطوير منظومة تسوية المنازعات بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتسوية المنازعات.

وأظهرت بيانات محاكم مركز دبي المالي العالمي أن القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى دائرة التحكيم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 3.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 4.95 مليار درهم خلال عام 2025 بأكمله، ما يعكس حجم النشاط الذي تشهده الدائرة في التعامل مع المنازعات التجارية الدولية.

وتعمل دائرة التحكيم المتخصصة، التي تأسست عام 2020، على تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية، فيما يقدم مركز خدمات الوساطة خدمات سرية حضورياً وعبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

من جانبه، أكد مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، أن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية، مشيراً إلى أن مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار تتطلب تطوير بنية قضائية تدعم ثقة مجتمع الأعمال وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين.

وقال إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تواصل تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل ونمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.

ويعد أسبوع دبي للتحكيم، الذي انطلق عام 2011، من أبرز الملتقيات السنوية الدولية المتخصصة في التحكيم، حيث يجمع الخبراء والممارسين القانونيين لمناقشة أحدث الممارسات والتطورات في تسوية المنازعات، فيما تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع تعاونها المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة المنازعات.